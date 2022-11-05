Son dakika deprem haberleri: En son nerede, ne zaman deprem oldu, deprem mi oldu? 5 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi, canlı deprem haritası

Yaşadığı il ve ilçe de deprem olup olmadığını merak edenler kişiler Kandilli son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu kontrol edebilir. İzmir son dakika depremi AFAD ve Kandilli verilerine yansıdı. Manisa ve Aydın'dan da hissedilen İzmir depremi yaklaşık 7 saniye sürdü. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. AFAD ise depremin derinliğini 14,47 kilometre olarak duyurdu. Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli gibi çevre il ve ilçelerden hissedilen depremin ardından, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, İzmir'de son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu son dakika 2022? Son dakika deprem Malatya yakınında? Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Kasım son depremler listesi ve büyüklükleri...

Kandilli deprem son dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel 5 Kasım 2022 Cumartesi tarihli son depremler listesi yayınlanıyor. Bu bilgilere göre yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken günün depremlerini sıraladık.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.11.05 07:16:55 35.9015 30.9602 8.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.05 06:54:23 39.5268 23.3728 7.0 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.05 05:36:28 37.2767 36.2093 7.8 -.- 2.0 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.11.05 05:29:30 40.6163 36.7408 3.9 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.05 05:19:51 38.5625 44.7503 19.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.11.05 05:12:31 38.3770 27.2055 10.6 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:52:12 38.3495 27.2123 2.3 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:26:41 38.3602 27.1840 11.9 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 04:15:50 39.8712 25.4445 12.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.05 04:03:41 38.4995 30.4482 22.2 -.- 1.2 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.05 03:18:29 39.8850 25.4517 5.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.05 03:16:54 40.7493 42.7877 5.0 -.- 1.9 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.11.05 02:45:43 38.3405 27.1895 11.4 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.05 02:26:25 39.2538 27.7503 9.3 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:22:50 39.2343 27.7568 8.5 -.- 2.7 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:10:44 39.2157 27.7665 8.6 -.- 2.0 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.05 02:08:07 37.7145 29.1965 12.2 -.- 1.9 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2022.11.05 01:45:39 38.3537 27.1968 17.1 -.- 1.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 01:32:10 39.1648 27.7323 11.8 -.- 2.0 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.11.05 01:02:03 38.3355 27.2042 4.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.05 01:00:28 38.3292 27.2215 5.4 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

5 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - SON DEPREMLER AFAD LİSTESİ

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İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM

Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

BİRÇOK ARTÇI YAŞANDI

Bu depremin ardından İzmir ve çevresinde çok sayıda artçı Deprem olmaya devam etti. Son artçı ise 07.34'te Gaziemir merkezli yaşandı.

Depremde balkondan atlayan genç vefat etti: İzmir'de 49 büyüklüğündeki deprem sırasında evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

4.9'luk İzmir Buca depremi ne anlama geliyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca depreminin anlamını anlattı."Bu sabah meydana gelen Buca merkezli deprem, 4.9 büyüklüğündeydi. Bu deprem oluş yeri itibariyle Türkiye Diri Fay Haritası'nda çizilmiş bir fay değil. Bu depremi üreten fay şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre Buca Fayı olarak değerlendirilebilir.

Buca Fayı, Buca göletten başlayıp Gaziemir'e doğru uzanan ve Buca güneyinden geçen doğu-batı uzantılı bir fay. Batıda da Tuzla fayına bağlanıyor. Yani Tuzla fayının en kuzeydoğudaki son parçası gibi düşünebiliriz.

Bu fay 5 kilometre uzunluğunda bir fay, üretebileceği deprem de 5 civarında olur bu tür fayların. Yani yıkıcı deprem sınırında deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Bu yaşanan 4.9'luk ana şoktan sonra tabii ki artçı şoklar başladı. Onlar devam ediyor. Şu an 2.5-3 büyüklüğünde depremler oluyor. 50 civarında deprem oldu.

Özellikle 30 Ekim 2020 Sisam Depremi'nden sonra tabii ki gerilim, stres başka fay hatlarına aktarılmış durumda. Yine geçenlerde olan Kuşadası Körfezi'ndeki deprem de Sisam depreminin ardından tetiklenen faylarda olan depremler.

Gümüldür fayı, Efes fayı, Denizli'de olan depremler de bu etkiyle deprem üretiyor. Buca fayı bunlardan bağımsız bir fay hattı."

Türkiye genelinde hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında İzmir için 227 eylemin belirlendiğini anımsatan Sözbilir, bu çerçevede yapı stoğu, kentsel dönüşüm, yapı stoğu envanteri belirleme gibi konularda hızlıca çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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