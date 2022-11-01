Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremin ardından 'büyük deprem' uyarısında bulundu.
Malatya'da AFAD'ın verilerine göre, dün saat 21:34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Prof. Dr. Naci Görür, depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Görür'ün 'büyük deprem' ifadeleri dikkatleri çekti:
Kavaklıdere-Pütürge/Malatya'da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF (Doğu Anadolu Fay Hattı) zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF'ın GB'ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek' e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum.
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