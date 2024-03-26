Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayideki başarısına dikkat çekerek, "Tabancasını bile dışarıdan satın alan değil savunma sanayinde destan yazan Türkiye var...Her türlü rezilliği sergilediler ancak emellerine ulaşamadılar. Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza devam ettik." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aslında geçen sene Yozgat'a geçen sene 26 Nisan'da gelmeye niyetlenmiştik ama son anda mümkün olmadı. Bizi temsilen Yozgat'a Fuat Oktay kardeşimi göndermiştik. Nasıl hızlı trenden memnun musunuz?

Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten size hizmetkar olmaya geldik. 31 Mart'ta cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle Yozgat'a hizmetimiz şüphesiz çok daha güçlü olacak.

Meydana gelirken sordum; Şu anda meydanda katılım ne kadar diye... Emniyet'ten rakamı aldım. 50 bin... Hamd olsun Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı.

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Terör örgütlerinden ihanet şebekelerine kadar ülke düşmanı kim varsa hepsinin başını ezdik. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık, neden? Teröristleri temizledik şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinden operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Nerede bir işgal, hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik.

"Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza devam ettik"

Bugün 1 trilyondan fazla geliri olan bir Türkiye var. Tabancasını bile dışarıdan satın alan değil savunma sanayinde destan yazan Türkiye var. Balkanlarda barışın korunmasında, Karadağ'da işgalin sonlanmasında aktif rol alan cesur güçlü bir Türkiye var. Türkiye'yi sizlerle bu günlere getirdik. Ekonomiden ihracata her alanda ülkemizi 4-5 kat beraber büyüttük. Başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik. KAAN'ı gördünüz mü? Yapamaz dedikler, küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2028'de bir uçak sesi duyup gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı KAAN'ı göreceğiz.

Ülkemizin milli markası TOGG 1 yıldır yollarımızı süslüyor. Devrim otomobilini engellediler ama bunda başaramadılar. Her türlü rezilliği sergilediler ancak emellerine ulaşamadılar. Fabrikası bile yok diyenlere aldırmadan yolumuza devam ettik. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin büyüme tarafında hiçbir sorunumuz yok. Deprem nedeniyle oluşan 104 milyarlık yüke rağmen büyüme kat ettik. Gelirimiz 1 trilyon doların üzerine çıktı. İşsizlik oranımız 9,4 oranı ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. 57 milyon turist ve 54.5 milyar dolar geliri yakaladık. Enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Hayat pahalılığının emeklileri bunalttığını biliyorum. Pek çok adım attık.

Promosyon başvuruları başladı

Emekliler için maaş ve ikramiyede yüzde 50 zam ve promosyonla önlem adımları attık. Sadece bu üç 300 milyar liralık ek kaynak kullandık. Kamu bankaları 8-12 bin lira promosyon ödeyecek dün başvurular başladı. Özel bankaların da bu tutarın altında kalmayacağını umuyorum. Bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz.

Kimsenin bizi bölmesine nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz bu millete efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya talibiz. Kazandıkça kibri büyüyenlerden değil tevazu sahibi olanlardan olduk.

Eksiğimiz kusurumuz olsa da niyetimiz sağlamdır.

Çırak Genel Başkan fason çıktı

Biz sadece iş yapmanın eser ortaya koymanın, sizlere layıkıyla hizmet etme pişindeyiz. Son seçimdeki yenilgiden sonra güya değişime gittiler. 13. Cumhurbaşkanımız diyerek genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbeseverlikten ayrımcılığa, faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı dingil kırıldı motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsa havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Hatta CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma hizmetlerimizden övgü ile bahsettiği oluyor ama deste deste taşınan avrolar dolarla hakkında ağzını bıçak açmıyor. 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor. Neden devşirme aday gösterdiklerini söylemiyorlar. Her iki tarafın seçmenin bundan haberi yok. Seçmenin iradesini işporta malı gibi birilerine peşkeş çekiyorlar. Karşımızda matruşka ittifakı var.

31 Mart seçimleri bu kirli ve kibirli zihniyetten kurtuluşunun miladı olacak. Tabii sandıktan çıkacak sonuç çok önemli. Sadece Yozgat'ı almak yetmez, İstanbul'daki hemşehrileirnizi arayıp oylar Murat Kurum'a diyeceksiniz. Aynı şekilde Ankara'daki hemşehrilerinizi arayıp Turgut Altınok için oy isteyeceksiniz.