Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'para kulesi' çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. CHP'nin gündeme bomba gibi düşen 'para kulesi' skandalına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbeye ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burdur'a kalbimizi verdik. Ahde vefanızdan, coşkunuzdan, hayır dualarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Az önce Isparta'da idik. Orada da çok büyük bir sevgi seli ile karşılandık.

Bizim Burdur'a bir şükran borcumuz var. Önce o borcu ödemek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Burdur bizi yine yalnız bırakmadı. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52,6; cumhurbaşkanlığında yüzde 56 oy oranında destek veren Burdurlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?"

31 Mart seçimlerine 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Yerelde tercih yapacaksınız. 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak. Burdur, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Karalı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

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Alandaki insan sayısı 40 bini buldu

Şu anda alanda 40 bin kişi var. Aşkınız daim olsun coşkunuz sandıklara dolsun.

Önümüzde yeni bir sınav daha var. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Kimler, hangi zihniyet tarafından yönetileceğinizin tercihini yapacaksınız.

"Kardeşlerimiz bu ramazanı acı içinde geçiriyor"

Gazze'den Suriye'ye Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz bu Ramazan'ı kan içinde ateş içinde maalesef acı içinde geçiriyor.

Türkiye hamdolsun istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül zuhuruyla açıyor, çiftçimiz tarlasını rahatça sürüyor, sanayicimiz, tüccarımız iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor. Fabrikalarımızda üretim, okullarımızda eğitim hiçbir aksaklık olmadan devam ediyor.

Sınırlarımızın hemen ötesindeki kaygıların hiçbirini bizler yaşamıyoruz. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Tabii ki bunları söylerken ülkemizde her şey süt liman demiyoruz.

Dünyanın her ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız var. Zorluklarımız var çözmek için uğraştığımız problemlerimiz var. Bölgemizde yaşanan çatışmalardan istesek de istemesek de bizler de etkileniyoruz. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız, emeklilerimizden gelen serzenişlere kulak tıkamıyoruz.

Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor.

Tüm bunlara ilave olarak biz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı güçlüklerle de mücadele ediyoruz. Daha bir sene önce yaşanan ve 53.000'den fazla insanımızın vefat ettiği depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

CHP'deki para kulesi skandalı

Acemi başkanları dahil herkes başka telden çalıyor. Ortalıkta meşhur hesap uzmanı yok. Ankara'da bir ofis tutmuş orada çalışıyor. Ben ne demiştim? Bay bay Kemal demiştim. Dediğim çıktı mı? Hiç kimse bu skandalı üç maymunu oynayarak geçiremez.

Bunların tek derdi var o da menfaatlerini korumak. Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri inanıyorum ki siz de televizyonlarda izlediniz. Her televizyona çıkan farklı bir açıklama yapıyor. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Özgür efendi akılla bağdaşmayacak garip darbe açıklamaları yapıyor. Özgür Efendi bıraksın darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin