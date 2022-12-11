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Siyaset Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme
Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 19:35:00 - 2022-12-11 19:52:20
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Tahıl koridoru

 

Erdoğan, Ankara’da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan bin 33 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan’ın yakından alakadar olduğunu da belirtti. Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin G-20 Zirvesi’nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti.

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