Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı
Ticari dünyada borçlanma maliyeti düştü! Merkez Bankası temerrüt faizini güncelledi: Mal ve hizmet tedarikinde yeni dönem başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplıyor.
Ayrıntılar geliyor...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23