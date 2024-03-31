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Siyaset Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak

Yeniakit Publisher
2024-03-31 21:54:00 - 2024-03-31 22:41:40
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak.

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