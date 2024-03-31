Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak.
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