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Gündem Bu nasıl avukat! Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu götüren avukata rekor hapis cezası!
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Bu nasıl avukat! Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu götüren avukata rekor hapis cezası!

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Bu nasıl avukat! Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu götüren avukata rekor hapis cezası!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki müvekkiline görüş sırasında uyuşturucu ve yasak madde temin ettiği belirlenen tutuklu avukat Ü.Ö. yargılandığı davada ağır bir cezaya çarptırıldı. Görüşmenin hemen ardından hükümlünün üzerinden 100 lira para ile birlikte uyuşturucu maddelerin çıkması bardağı taşıran son damla olurken, sanık avukat suçlamalardan kaçamadı.

Cezaevindeki müvekkillerine uyuşturucu götürürken yakalanan ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından yargılanan tutuklu avukat Ü.Ö. 23 hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık avukat Ü.Ö.'nün cezaevinde bir müvekkiliyle yaptığı görüşmede, içinde 100 lira paranın da bulunduğu uyuşturucu maddeyi verdiği ve uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen akabinde hükümlünün üzerinden çıktığını kaydedildi. İddianamede sanığın başka hükümlülere de uyuşturucu madde temin ettiğinden dolayı soruşturmalarının devam ettiği aktarılarak, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

 

"HER TÜRLÜ ADLİ KONTROLE RAZIYIM"

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu avukat Ü.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu zincirleme şekilde işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mütlaaya karşı savunması sorulan sanık avukat, "Hukuk Fakültesi 1. sınıfından tüm sınıfları boyunca evrensel bir ilke olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarında beratimi, mahkemeniz aksi kanaatte ise uzun tutukluluk sürem, yaşadığım aile yakınlarımın kaybı, mesleğim gereği de müvekkillerim ile olan işimi yapamamamdan kaynaklı maddi zararlarımın gözetilerek her türlü adli kontrol tedbirine razı olduğumu bildirerek tahliyemi, lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

 

23 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçlarını birden fazla kez işlediğini kaydederek, 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

 

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