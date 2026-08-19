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Gündem Erdoğan, Takaiçi ile görüştü! Gündemde Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ve küresel konular vardı
Gündem

Erdoğan, Takaiçi ile görüştü! Gündemde Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ve küresel konular vardı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Erdoğan, Takaiçi ile görüştü! Gündemde Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ve küresel konular vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade eden Erdoğan, Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziye dileklerini iletti.

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