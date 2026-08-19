Gözlerini bile kırpmadan aldılar! Daha piyasaya çıkmadan tükendi!
Japon otomobil devi Toyota'nın şimdiye kadar ürettiği en pahalı otomobil olan 641 beygir gücündeki GR GT, ABD'de siparişe bile açılmadan tükendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japon otomobil devi Toyota'nın şimdiye kadar ürettiği en pahalı otomobil olan 641 beygir gücündeki GR GT, ABD'de siparişe bile açılmadan tükendi.
641 beygir gücündeki GR GT, Toyota'nın bugüne kadarki en pahalı otomobili ve bir tane satın almak sadece paraya sahip olmaktan daha fazlasını gerektiriyor.
SİPARİŞE AÇILMADAN TÜKENDİ Toyota, ABD'ye göndereceği tüm GR GT modellerinin satıldığını açıkladı. Toyota'nın seçtiği 200-250 civarındaki Amerikalı'ya satılan araçlar için değerlendirme süreci öne çıkmıştı. Toyota'nın ABD'ye tahsis edilen GR GT modeli, halka açık sipariş verilmeden önce tükendi.
Toyota, GR GT modellerinin talebi karşılayacak kadar üretilmeyeceğini , bunun yerine araçların kâr amacıyla hızlıca satılmak yerine, onları gerçekten kullanacak meraklıların eline geçmesini sağlamayı amaçladığını açıkladı.
"BU BİLİNÇLİ BİR TERCİH" Toyota Otomotiv Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Gilleland, The Drive'a verdiği demeçte, "Talebi karşılayacak kadar yeterli sayıda aracımız olmayacak ve bu bilinçli bir tercih. Bu bir tutku projesi ve Akio Toyoda'nın dünya standartlarında bir performans otomobili istemesi nedeniyle yapıldı. Arabaları spekülatörlere satmak istemiyoruz, sadece onu kullanacak insanlara satmak istiyoruz. İlk parti zaten satıldı." dedi. Gilleland, Toyota'nın dünya genelinde kaç adet GR GT üretileceği konusunda henüz bir açıklama yapmadığını da sözlerine ekledi.
641 BEYGİRLİK HİBRİT GÜCÜ Toyota'nın performans odaklı GR serisinin en üst modeli olan bu süper otomobil, hibrit destekli yeni 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 motoruyla 641 beygirin üzerinde güç ve 850 Nm tork üretecek ve sekiz vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilecek. Son raporlara göre otomobilin başlangıç fiyatı 220 bin doların üzerinde olacak ve bu bir Toyota için yüksek bir fiyat olsa da, bu tür sınırlı sayıda üretilecek yüksek performanslı bir spor otomobil için aşırı değil. İlk müşteri araçlarının önümüzdeki yıl teslim edilmesi bekleniyor.
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