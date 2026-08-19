Gözlerini bile kırpmadan aldılar! Daha piyasaya çıkmadan tükendi!

641 BEYGİRLİK HİBRİT GÜCÜ Toyota'nın performans odaklı GR serisinin en üst modeli olan bu süper otomobil, hibrit destekli yeni 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 motoruyla 641 beygirin üzerinde güç ve 850 Nm tork üretecek ve sekiz vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilecek. Son raporlara göre otomobilin başlangıç ​​fiyatı 220 bin doların üzerinde olacak ve bu bir Toyota için yüksek bir fiyat olsa da, bu tür sınırlı sayıda üretilecek yüksek performanslı bir spor otomobil için aşırı değil. İlk müşteri araçlarının önümüzdeki yıl teslim edilmesi bekleniyor.