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Gündem Son dakika! Çanakkale Boğaz'ında gemi trafiği tek yönlü askıya alındı
Gündem

Son dakika! Çanakkale Boğaz'ında gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 16:58:00 - 2024-06-18 17:02:00
Son dakika! Çanakkale Boğaz'ında gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, Eceabat ilçesinde çıkan yangınlar nedeniyle tek yönlü olarak askıya alındı.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Ekipler yangına müdahale ediyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Gemi trafiğe tek yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:
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“Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.”

 

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