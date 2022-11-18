Son dakika benzin indirimi: Benzine bir indirim daha bekleniyor! Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (18 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları) Bu gece benzine indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ

Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

77 KURUŞ DÜŞMÜŞTÜ

Perşembe gübü de benzine 77 kuruş indirim gelmişti.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 91,99 DOLARA GERİLEDİ

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 91,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri etkili oldu.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi. Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşe etki etti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 435 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 100 bin varil azalışla 392 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 200 bin varil artışla 207 milyon 900 bin varile yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'de giderek artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor. Ülke, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uygulamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak en son durum ise;

92,52 ile 93,03 dolar aralığının direnç, 91,70 ile 91,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Güne $92,66 ile başlayan Brent Petrol, saat 23:59 itibarıyla %3,16 azalışla $89,93'dan işlem görüyor.

Dün en düşük $89,54, en yüksek $92,89 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,91 seviyesinde kapattı.

Brent Petrol, 25.10.2022 tarihinde $89,01 ile son bir ayın en düşük, 07.11.2022 tarihinde ise $99,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

18 Kasım 2022 Dolar ve Euro Fiyatları

1 ABD Doları eşittir 18,60 Türk Lirası

1 Euro eşittir 19,28 Türk Lirası

Güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,93 satılıyor.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,93 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,84 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,92 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,83 TL

POGaz LPG : 10.8 TL/LT

(V/Max Kurşunsuz 95 : 21.9 TL/LT - V/Max Diesel : 24,84 TL/LT - V/Pro Diesel : 24.79 TL/LT)

İSTANBUL (ANADOLU) benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

POGaz LPG : 10.54 TL/LT

(V/Max Kurşunsuz 95 : 21.94 TL/LT - V/Max Diesel : 24,86 TL/LT - V/Pro Diesel : 24.81 TL/LT)

Ankara benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 24,94 TL

POGaz LPG : 10.79 TL/LT

(V/Max Kurşunsuz 95 : 22.09 TL/LT - V/Max Diesel : 24.97 TL/LT - V/Pro Diesel : 24.92 TL/LT - POGaz LPG : 10.79 TL/LT)

İzmir benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 22,07 TL

Motorin fiyatı: 24,98 TL

POGaz LPG : 10.54 TL/LT

(V/Max Kurşunsuz 95 : 22.1 TL/LT - V/Max Diesel : 25.01 TL/LT - V/Pro Diesel : 24.96 TL/LT)

Benzin ve motorin fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.