Son dakika araç sahipleri dikkat | Akaryakıta yeni zam var mı? 30 Ekim 2022 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı

Son dakika: Petrol ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri tarafından akaryakıt fiyatlarındaki azalış ve yükseliş yakından takip edilirken yeni bir zam haberi geldi. Doların baskılamasından sonra 80 dolara kadar gerileyen fakat yeniden 100 dolar bandına kadar gelen brent petrol varil fiyatı İtalya Genova'daki kapanışlar sonrası yükselme eğilimine geçti. Küresel piyasalardaki bu yükseliş vatandaşın cebine de yansıyabilir.

Brent petrol varil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalar alarm vermeye başladı. Benzine zam sinyali hemen geldi. Haftanın ilk gününde 71 kuruşluk zammın pompaya yansıması bekleniyor.

BENZİNE ZAM

Son gelen bilgiye göre benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor. Motorine ise şu an zam beklenmiyor.

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Motorin fiyatı: 26,50 TL

Benzin fiyatı: 20,79 TL

LPG fiyatı: 10,25

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 20,64 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatı: 26,53 TL

Benzin fiyatı: 20,79 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

Haberin detayları

Önce Rusya'nın yakıt yasağı, sonra İtalya Genova piyasasındaki kapanış rakamları... Brent petrol varil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalar alarm vermeye başladı. Benzine zam sinyali hemen geldi. Haftanın ilk gününde 71 kuruşluk zammın pompaya yansıması bekleniyor. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Samsun'da benzinin litresi 21 lirayı geçecek! İşte 30 Ekim 2022 Pazar güncel akayakıt fiyatları tablosu!

BENZİN FİYATLARINA İTALYA AMBARGOSU

Düşüş eğilimine geçen brent petrolün varil fiyatları, önce Rusya'nın yakıt yasağı ardından da İtalya piyasalarındaki kapanış grafikleri nedeniyle yeniden yükselişe görüldü. Küresel piyasalarda hemen teyakkuza geçildi. Türkiye'de zam sinyali hemen konuşulmaya başladı. Haftanın ilk gününe 71 kuruşluk bir zamla uyanılması bekleniyor. Gazeteci Cahit Saraçoğlu piyasalardaki karmaşıklığın ardından zam haberini, "Cuma günkü İtalya/Genova fiyatlarındaki kapanışlar nedeniyle benzine Pazartesi gece yarısı yürürlüğe girecek şekilde 71 kuruş zam gelebileceği hesap ediliyor. Böylece İstanbul'da benzin 21.36, Ankara'da 21.51, İzmir'de 21.50 liradan satışa sunulacak." şeklinde duyurdu.

PETROLÜ İTALYA KÖRÜKLEDİ

Gazete Zebra'dan Cahit Saraçoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, uluslararası piyasalardaki rakamların sonrasında 71 kuruşluk benzin zammı yolda! Pazartesi gece yarısından itibaren gelecek zam sonrası pompanın fiyatı yeniden 21 lira seviyesine gelecek.

PIONEER CEO'SUNDAN ÇARPICI BRENT TAHMİNİ

ABD'nin en büyük teknoloki üreticilerinden biri olan Pioneer Natural Resources Co.'nun patronu, Çin'in ekonomisini koronavirüsle ilgili kilitlenmelerden yeniden açtığında petrol fiyatının toparlanıp gelecek yıl varil başına 120 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Çin'de uygulanan karantinaların tüketimi olumsuz etkilemesi nedeniyle ham petrol fiyatları yaz boyunca düştü. Uluslararası gösterge Brent, Cuma günü varil başına 96 dolardan işlem gördü.

Scott Sheffield, Bloomberg Televizyonu'na verdiği bir röportajda, "Gelecek yılın ortalarında, Çin açıldığında muhtemelen 120 dolara geri döneceklerini düşünüyorum" dedi. ABD referans fiyatı olan Brent'i mi yoksa West Texas Intermediate'i mi kast ettiğini söylemedi.

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