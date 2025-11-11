  • İSTANBUL
Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu
Gündem

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağındaki askerlerin şehid olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla aramadan önce taziye mesajı yayınlayan Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık" ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla da arayan Aliyev, Türkiye’nin acısının kendi acıları olduğunu belirterek başsağlığı diledi.

20 PERSONELLE HAVALANMIŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere 20 personelle havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.

 

