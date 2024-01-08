Son dakika! AK Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin ilk açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem adlı kişiye yönelik bıçaklı saldırı olayına ilişkin açıklamada bulundu.
Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden hafız bir genç, namazdan sonra cami içerisinde bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi devam ederken AK Parti'den ilk açıklama geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınayarak emniyet güçleri ile adli makamların harekete geçtiğini söyledi.
Ömer Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik.
Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır.
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Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."