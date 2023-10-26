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Yaşam Son dakika... AFAD duyurdu! Marmara'da deprem
Yaşam

Son dakika... AFAD duyurdu! Marmara'da deprem

Yeniakit Publisher
2023-10-26 21:11:00 -
Son dakika... AFAD duyurdu! Marmara'da deprem

AFAD, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ndeki depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde saat 20.18 sıralarında deprem meydana geldi.

Merkez üssü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 13 kilometre uzaklıkta olan depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

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