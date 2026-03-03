Son dakika açıklaması! İran toplanma bölgesindeki 40 ABD askerini öldürdüğünü duyurdu!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırıda, en az 40 ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Saldırıda, en az 40 ABD askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

 

'EN AZ 40 AMERİKAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ'

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

Mehmet emin temel

Dualarımız IRAN li kardeṣlerimiz ile
