Son anketler bomba! AK Parti oyları...

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketlerinde 3-4 puanlık artış olduğunu yazdı. AK Partili bir yetkilinin "Ülkenin bekası söz konusu olduğunda mesele, benzin, domates, patates meselesi olmaktan çıkıyor.” açıklamasını da köşesine taşıyan Acet, özetle şunları kaydetti:

"AK Parti’de görevi olan bir isim, bu durumu şöyle tarif ediyor: “Enflasyon var mı? Var. Vatandaş bunu sorun olarak görüyor mu? Görüyor tabi ki. Ama şunu fark ediyor. Mevzuu memleket meselesi. Ülkenin bekası söz konusu olduğunda mesele, benzin, domates, patates meselesi olmaktan çıkıyor.”

Aynı isim şöyle devam ediyor: “Vatandaş muhalefete baktığında, şöyle düşünüyor. 6’sı birden bir araya gelmekte, bir masada toplanmakta zorlanıyor. Nasıl toplanılacağını bilmiyorlar. Ama Tayyip Erdoğan’ın masasında dünya liderleri toplanıyor.”

(...)

"AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen destekteki artış üzerinde konuştuğumuz partinin önde gelen isimlerinden biri, akla yatkın gelen bir tespitle, AK parti oylarının yüzde 40’ların üzerine çıkmasının, yüzde 45’ler seviyesini yakalamasının ekonomik sıkıntıların azalmasına, enflasyonun düşmesine bağlı olduğu görüşünü dile getirdi."