Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisi yayımlandı. Araştırmaya göre; seçmenin yüzde 46,2'lık kesimi belediye başkanlarından memnun iken, yüzde 46,8'lık kesim ise belediye başkanlarından memnun görünmüyor. Yüzde 7'lik kesimin ise memnuniyet bakımından herhangi bir düşüncesi bulunmuyor.

Halk CHP’li İmamoğlu’ndan memnun değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu'ndan memnuniyetsizlik oranı yüzde51, 8 olarak belirlendi. İmamoğlu'nun seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin artış gösterdiği söyleniyor. Yüzde 47'lik bir kesim ise İmamoğlu'ndan memnun olduğunu dile getiriyor. Yüzde 1.2 ise henüz bir fikrinin olmadığını dile getirdi.