Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu ezdi geçti

Yazar Ali Saydam bugünkü 'Arife tarif gerekmez' başlıklı yazısında KONDA, İstanbul Ekonomi Araştırma ve OPTİMAR araştırma şirketleri tarafından yapılan son anket sonuçlarını açıkladı. KONDA’nın son çalışmasına göre, şimdi seçim yapılsa “Cumhur İttifakı’na oy veririm” diyenlerin oranı; yüzde 51,2 olduğunu belirten Saydam, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketine göre ise “Sizce yaşadığımız krizin ortaya çıkardığı ekonomik sorunları hangi lider en iyi şekilde çözebilir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 39,7’si Recep Tayyip Erdoğan yüzde 5,6'sının ise Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdiğini belirtti.



Saydam, OPTİMAR Araştırma'nın anketinde ise “Yaşayan en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusuna katılımcıların yüzde 31,4 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 3'ünün de Kılıçdaroğlu cevabını verdiğini açıkladı.



İşte Saydam'ın o yazısı;

Bir ciddiyeti varmış gibi öne sürülen iddiaları görüyorsunuz, değil mi? “OHAL ilan edilecek” diyenler… “Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’lilere ‘milletin derdini dinleyin’ dedi, demek ki erken seçim kapıda” diye söylenenler…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gerginlik yaratmak istiyorlar. CHP’nin bütün gençleri sokağa çıkacak hesabını soracak. Hayır ... Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Bizi sokağa davet ediyorlar. Yok silahlar hazır, 50 kişi listede. Bizim dokumuzda Kuva-yi Millîye ruhu vardır. Biz üç beş kişinin bağırmasına pabuç bırakacak parti değiliz” açıklamalarıyla bizzat kendisinin sokak çağrısı yapması…

Bekçilerin yetkileriyle ilgili kanun düzenlemesi üzerine çıkan tartışmalar…

Korona pandemisiyle mücadele edilen, beden, ruh ve ekonomik sağlığımızı korumak için canhıraş çalışılan bu günlerde, CHP kaynaklı ne çok safsataya şahit olduk; oluyoruz…

Bu debelenmelerin bir amacı olmalı herhâlde… Peki, nedir bu telaşın sebebi?

Hemen söyleyelim: CHP 37. Olağan Kurultayı kapıda… Mart ayının sonunda yapılacak Kurultay, pandemi nedeniyle ertelenmişti… Normalleşme süreci başladığına göre, çok uzamadan yapılacağı düşünülebilir… Kılıçdaroğlu’nun kendi koltuğu için telaşa kapıldığını ve oy verenleri konsolide etmek için yukarıda belirttiğimiz taktikleri zenginleştirerek bunlara başvurduğunu görebiliyoruz…

Tabii bir de Cumhur İttifakı’nın, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmen nezdindeki algısı var…

Araştırmalar peş peşe yayınlanıyor… KONDA’nın son çalışmasına göre, şimdi seçim yapılsa “Cumhur İttifakı’na oy veririm” diyenlerin oranı; yüzde 51,2 imiş…

İstanbul Ekonomi Araştırma da başka bir çalışmanın sonuçlarını yayınlamış… Buna göre; “Sizce yaşadığımız krizin yarattığı ekonomik sorunları hangi lider en iyi şekilde çözebilir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 39,7’si Recep Tayyip Erdoğan yanıtını vermiş… “Kılıçdaroğlu çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 5,6 olmuş…

Aynı soruyu bu kez, “Krizin yarattığı ekonomik sorunları hangi siyasi parti en iyi şekilde çözebilir?” diye sormuşlar… Sonuç AK Parti açısından pek değişmemiş… Yüzde 39,2 oranında katılımcı, “Sorunu AK Parti en iyi şekilde çözer” demiş… Bu soruya, “CHP” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 19,7 olmuş…

Bu sonuçlara göre; AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvende bir sarsılmazlık ve tutarlılık görebiliyoruz… Ancak, Kılıçdaroğlu’nun durumu, kendisi açısından hiç de iç açıcı değil… Seçmenleri CHP’ye belli bir oranda güvense de Kılıçdaroğlu sorulduğunda bu güven ciddi biçimde düşüyor…

Bir çalışma da Nisan ayında, Koronavirüs Özel Araştırması adıyla OPTİMAR tarafından yayınlandı… Buna göre Cumhurbaşkanlığı, Türkiye’de en güvenilen kurum olmuş… Onu, Sağlık Bakanlığı takip etmiş…

“Yaşayan en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusuna yüzde 31,4 Recep Tayyip Erdoğan demiş… Kılıçdaroğlu ise yalnızca yüzde 3 ile temsil edilmiş…

“Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusuna yüzde 33,8 AK Parti; yüzde 18,4 CHP yanıtını vermiş… Kararsızlar, cevap vermeyenler ve hiçbiri seçeneğini işaretleyenler dağıtıldıktan sonra bu oran; AK Parti’de yüzde 42,8’e; CHP’de ise 23,4’e ulaşıyormuş… 25’te 25 durumu devam ediyor yani… 25 yıldır yüzde 25’in üzerine çıkamama…

“2023’ te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verirsiniz?” sorusuna Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verenler yüzde 30,8… Onu, yüzde 8,6 ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor… Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2’de kalmış…

Aslında ‘arife tarif gerekmez’ ama, bu rakamlar kimin neyi ne için ‘gerdiğini’ ve bu gerginlikten kimin ne umduğunu bizce arif olmayana da fazlasıyla anlatıyor…