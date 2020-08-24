Son anket göre muhalif seçmen sol parti istiyor

2023 seçimlerine giderken siyasi partilerin konumu ve yetkinliği tartışılmaya devam ediyor. CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yeni bir siyasi harekete liderlik etmesiyle birlikte tekrar tartışma konusu olan CHP’nin, giderek kan kaybetmesi gözlerden kaçmıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında CHP’nin muhalefet anlayışının halk tarafından benimsenmediği görünürken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinin de taban tarafından eleştirildiği ifade ediliyor.

Son olarak araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan ankette, muhalif seçmenin yeni bir sol parti kurulmasını istediği belirtildi.

Seçmen yeni sol parti istiyor

Toplam 3 bin 144 kişiyle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 56,4'ü muhalefet cephesinde yeni bir sol parti istiyor.

Sağ parti istenmiyor

Aynı zamanda, “Muhalefet kanadında yeni bir sağ partiye ihtiyaç var mı?” sorusuna ise, katılımcıların yüzde 77,2’si “hayır” cevabını verdi.

CHP iktidar olarak benimsenmiyor

CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’nda, “Hedef iktidar” olarak belirlediği mottosu da soruldu. “İktidar Kurultayı” olarak adlandırılan kurultayda CHP, ilk seçimde iktidara geleceğini savundu. Katılımcılara CHP’nin bu hedefi de soruldu. Kamuoyu yoklamasına katılan vatandaşlarına yöneltilen, “CHP iktidara gelecek performans sergiliyor mu?” sorusuna, katılımcıların yüzde 66,2’si, “sergilemiyor” cevabını verdi. “Evet” diyenlerin oranı yüzde 33,8’de kaldı.

Oruç Reis’e büyük destek

Enerjide dışa bağımlılığını bitirmek isteyen Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri de katılımcılara soruldu. Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını doğru bulanların oranı yüzde 79,9 olarak kaydedildi.