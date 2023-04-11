Son anket fırından daha yeni çıktı! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar’ın son anketini köşesine taşıdı.

Optimar’ın araştırması, 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9’u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 oldu. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi durumunun da sorulduğu çalışmada “İnce çekilirse Kılıçdaroğlu’nu desteklerim” diyenlerin oranı yüzde 54.3 çıkarken “Hayır oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 30.7’ye ulaştı. “Hayır, başka adaya oy veririm” diyenler ise yüzde 15 çıktı. Oy kullanmam diyenlerle başka bir adaya oy veririm diyenler toplandığında yüzde 45.7 çıktı.

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Selvi, "Muharrem İnce’ye oy vereceğini belirtenlerle Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler arasında blok halinde bir geçiş yok. Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’na neredeyse eşit olarak dağılıyorlar. İnce çekilse de oylarının yarısını Kılıçdaroğlu’na götüremiyor" yorumunu yaptı.

Selvi, partilerin oy oranlarına dair de şunları kaydetti:

"Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 38 çıkarken, CHP Kılıçdaroğlu’nun adaylığının etkisiyle yüzde 28.2’ye ulaşıyor. HDP yüzde 9.2 çıkarken İYİ Parti hızlı bir gerileme ile yüzde 6.8’e inmiş durumda. MHP yüzde 6.6 çıkarken, Memleket Partisi sıçrama yaparak yüzde 3.8’e yükseliyor, TİP de yüzde 1.9 çıkıyor."