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Medya Son anket fırından daha yeni çıktı! AK Parti'nin oyu tam bomba
Medya

Son anket fırından daha yeni çıktı! AK Parti'nin oyu tam bomba

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşesinde paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:20:00 -
Son anket fırından daha yeni çıktı! AK Parti'nin oyu tam bomba

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma Şirketi'nin 27 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını köşesinde paylaştı.

"6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tartışmaya devam etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan arayı açıyor" diyen Selvi'nin aktardığına göre; Optimar’ın “Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.1’i Erdoğan yanıtını verdi. İkinci sıradaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 10.5 olarak ölçüldü. 

Kılıçdaroğlu’nu yüzde 8.4’le Mansur Yavaş takip ederken, Selahattin Demirtaş yüzde 5.1’le dördüncü sırada yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek yüzde 4.8 oldu. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada yer aldı. 

"Saraçhane ters tepmiş" diyen Selvi, şu yorumu yaptı:

"Siyasi yasak kararını Saraçhane şovuna dönüştüren Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e destek ise ilginç bir şekilde aralık ayında gerilemiş.

Toplum İmamoğlu ve Akşener’in mağduriyet oluşturma çabasını satın almamış. Tam aksine, Saraçhane hamlesi İmamoğlu ve Akşener’e desteğin gerilemesine neden olmuş.Ekrem İmamoğlu’na destek kasım ayında yüzde 9’ken, aralık ayında yüzde 4.8’e gerilemiş. İmamoğlu bu sonuçla kasım ayında dördüncü sıradan aralık ayında bir basamak geriye düşmüş. Akşener’e destek ise kasım ayında yüzde 6’yken aralık ayında 5.6 olmuş. Akşener’in sıralamadaki yeri değişmemiş."

 

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