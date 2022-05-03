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Gündem Son anket bomba! Erdoğan'dan büyük fark
Gündem

Son anket bomba! Erdoğan'dan büyük fark

Optimar Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 33.1'i "Erdoğan" dedi. "Mansur Yavaş" diyenler ise yüzde 13 oldu. "Kılıçdaroğlu'na oy veririm" diyenler yüzde 12 olurken "İmamoğlu" yanıtını verenler yüzde 9.1 seviyesinde.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 08:50:00 -
Son anket bomba! Erdoğan'dan büyük fark

Optimar Araştırma, 23-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi aracılığıyla paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca birçok ilde yapılan araştırmada toplam bin 847 vatandaşla görüşüldü.

Ankete göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 36,2 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 10,1 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 46,3 oldu.

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 26,6 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 10,6 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 37,2 oranında kaldı.

HDP yüzde 10,2 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken diğer partilerin toplam oranı yüzde 6,3 oldu.

Erdoğan'dan büyük fark!

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 33.1'i "Erdoğan" dedi. "Mansur Yavaş" diyenler ise yüzde 13 oldu. "Kılıçdaroğlu'na oy veririm" diyenler yüzde 12 olurken "İmamoğlu" yanıtını verenler yüzde 9.1 seviyesinde seyrediyor.

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