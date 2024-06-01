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Yerel Son anda yakalandılar! ‘Domuzlar’ yine iş başında
Yerel

Son anda yakalandılar! ‘Domuzlar’ yine iş başında

Yeniakit Publisher
2024-06-01 14:40:00 -
Son anda yakalandılar! ‘Domuzlar’ yine iş başında

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kesilip paketlenmiş halde 1 ton domuz eti ele geçirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kesilip paketlenmiş halde 1 ton domuz eti ele geçirdi.

Olay, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan kontrolde yaklaşık bin kilogram kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş vaziyette yaban domuzu eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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