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Gündem Son 40 yıldır böyle bir şeye şahit olunmamıştı! Gerçekten çok ama çok endişe verici
Gündem

Son 40 yıldır böyle bir şeye şahit olunmamıştı! Gerçekten çok ama çok endişe verici

Yeniakit Publisher
2023-09-18 15:25:00 - 2023-09-18 16:08:23
Son 40 yıldır böyle bir şeye şahit olunmamıştı! Gerçekten çok ama çok endişe verici

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nde Antarktika'daki buzullara ait verileri inceleyen Walter Meier, deniz buzundaki erimeyi "akıllara durgunluk verecek derecede düşük" olarak değerlendirdi. Bu duruma son 40 yıldır şahit olmadıklarını belirten Meier, "Endişe verici bir işaret" dedi.

Antarktika'dan alınan uydu verileri, bölgedeki deniz buzu seviyesinin, küresel ısınma nedeniyle mevsimsel ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinde (NSIDC), Antarktika'daki buzullara ait verileri inceleyen Walter Meier, BBC'ye verdiği demeçte, buz seviyesinin "akıllara durgunluk verecek derecede düşük" olduğunu söyledi.

Meier, buzullardaki kaybın eski seviyesine döneceği konusunda "pek iyimser olamadığına" işaret etti.

NSIDC verilerine göre, yaklaşık 17 milyon kilometrekare olarak ölçülen buzul alanın, eylül ortalamasının 1,5 milyon kilometrekare altında olduğu belirtiliyor.

Manitoba Üniversitesinden Robbie Mallet, verilerin "endişelenmeyi gerektirecek düzeyde" olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, son 40 yıldır şahit olmadığımız potansiyel olarak Antarktika'daki iklim değişikliğinin endişe verici bir işareti." dedi.
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