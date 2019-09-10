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Son 4 yılda orman kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde son aylarda artan ölümlü orman iş kazalarının önüne geçilmesi ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Son 4 yılda orman kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde son aylarda artan ölümlü orman iş kazalarının önüne geçilmesi ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.


Yüzde 87’si ormanlarla kaplı olan ve Avrupa’nın 100. sıcak noktalarından biri olan Yenice ilçesinde bu 8 orman kazasından 5 kişi hayatını kaybederken, son 4 yılda ise meydana 26 iş kazasında 15 orman işçisi hayatını kaybetti.


Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Çok Amaçlı Salonunda orman kazalarının masaya yatırıldığı toplantıya Vali Fuat Gürel, Yenice Kaymakam Vekili-Vali Yardımcısı Barboros Baran, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Yenice Orman İşletme Müdürü Hüseyin Kalaycı, Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri, Orman Kooperatifi Başkan ve Üyeleri ile Muhtarlar katıldı.


“Zor bir coğrafya”


İçinde bulundukları coğrafya’nın zorlu bir coğrafya olduğunu belirten Vali Fuat Gürel, “Yenicemizin yüzde 87’si ormanlarla kaplı bir ilçe. Bu kadar engebeli arazide kesim yapmak ve bunları ekonomiye kazandırmak çok güç. Ancak bunu yaparken tabi iş sağlığı ve güvenliği önemli. İnsan hayatından daha öte bir şey. Çalışan arkadaşlarımız ekmeğini rızkını kazanmak adına oralarda uğraşmaktalar. Sahada çalışan arkadaşlar belirli bir eğitim geçerek oralarda çalıştırılıyor. Rastgele bu insanlar sahalara kesime gönderilmiyor. Ben 10 aydır buradayım ve bu süre içeresinde 8 kaza oldu ve bunun 5’inde ölüm var. Ölüm olan yerde bir şeylerin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ters giden, umursanmayan veya boş vermişlik kaynaklı bazı sorunlar var. Kurumlar belki üzerine düşeni yapıyor ama nihayetinde orman kesimini yapan kişi bir kaç arkadaşı ile orada bu işi yapıyor. Belki kurallara uymadan işler yapılıyor. Burada bir takım hatalardan kaynaklı kazalar söz konusu. Bunların tekrar gözden geçirilmesini düşünüyoruz. Belki verdiğimiz eğitimlerin tekrarlanması gerekebilir. Özellikle bu sene yenice için şanssı bir yıl. Bu sene 5 kardeşimiz hayatını kaybetti ve onların geride bıraktığı yetim çocuklar ve eşleri var. İşin doğrusu birçok sıkıntılar var. Bir daha böyle üzüntülü acı olayların olmaması adına buradayız. İnsan hayatından daha önemli başka bir şey yok. Evine ekmek getiremeyebilir ama çoluk çocuğunun yanına sağ salim gitmesi o baba için çok önemlidir” dedi.


Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay’ın “İş Sağlığı ve Güvenliği” hususunda yapılan eğitimler hakkında sunumlar yaptığı toplantı soru-cevap ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
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