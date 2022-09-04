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Spor Son 4 gün.. Ve Beşiktaş imzayı attırıyor!
Spor

Son 4 gün.. Ve Beşiktaş imzayı attırıyor!

Transfer sezonunun bitimine 4 gün kala Beşiktaş, bombayı patlatıyor... İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht birkaç gün önce sosyal medyadan dikkat çeken bir hamle yaptı. İsviçreli futbolcu, uzun süredir adının transferde birlikte anıldığı Beşiktaş'ı sosyal medyadan takibe aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:25:00 -
Son 4 gün.. Ve Beşiktaş imzayı attırıyor!

İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht birkaç gün önce sosyal medyadan dikkat çeken bir hamle yaptı. İsviçreli futbolcu, uzun süredir adının transferde birlikte anıldığı Beşiktaş'ı sosyal medyadan takibe aldı.

Özellikle İsviçre basını, oyuncuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya başladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe alması transfer için en büyük işaret. Fassnacht Süper Lig 'e gitmek istiyor ve 8 Eylül'e kadar zamanı var. En güçlü aday da Beşiktaş. Sağ ve sol kanatta oynayabilen oyuncunun haftaya İstanbul'a gelerek yüz yüz bir görüşme yapması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncu Christian Fassnacht için "Sakatlığı ciddi, toparlanması zor" iddiaları vardı. Bunun üzerine Young Boys kulübünün yetkilileri bir açıklama yaptı. Yetkililer, "Fassnacht sakatlık yaşadı ama kısa süre içinde formuna kavuşabilecek düzeyde" ifadelerini kullandılar.

Takvim'e göre; Fassnacht, İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla Avrupa maçı dahil edildiğinde 4 karşılaşmaya çıktı. İsviçreli oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Yıldız futbolcu daha önce İstanbul'a gelerek hem stadı hem de tesisleri gezmişti.

Son 5 sezondur Young Boys formasını terleten Christian Fassnacht, kariyerinde çıktığı 401 maçta 120 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi. Fassnacht'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. İsviçreli oyuncu, ülkesinin milli takımında 15 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

 

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