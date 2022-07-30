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Dünya Son 27 yılın en şiddetlisi! BAE'de sel felaketi: 7 ölü
Dünya

Son 27 yılın en şiddetlisi! BAE'de sel felaketi: 7 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışlarının neden olduğu selde 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 00:18:00 - 2022-07-30 00:26:58

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. BAE İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

Son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları 

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, Füceyre Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.

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