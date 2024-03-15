Son 255 yılın rekoru! Şubat ayında o ilimizde sıcaklık 30 dereceye yaklaştı

Dünya verilerine göre Şubat ayı son 255 yılın en sıcak Şubat ayı olurken; Türkiye'de de veriler aynı yönde oldu.

Türkiye'nin en sıcak ili olan Adana'da Şubat ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de Şubat ayında görülen en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da ölçüldü.

Ölçümlere göre, Şubat 2024'te sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 3,4 derece üzerine çıktı. Yazın sıcaklığıyla ünlü Adana'da şimdiden havaların çok sıcak geçmesi vatandaşları kara kara düşündürüyor.