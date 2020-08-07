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Aktüel

Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 08:50:31 -
Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 37, Güney Kore'de 20 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edilirken, yurt içi kaynaklı yeni vakaların 26'sı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, 1'i ise başkent Pekin'de saptandı.

Toplam vaka sayısının 84 bin 565'e çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 88 kişinin iyileştiği ülkede, 36'sının durumu ciddi olmak üzere 843 hasta halen tedavi görüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 20 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle bir kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 519’a yükseldiği Güney Kore'de, virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 303'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 543 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 18'inin durumu ciddi olmak üzere 673 hasta halen tedavi görüyor.


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