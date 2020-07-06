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Aktüel

Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:27:21 -
Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.
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