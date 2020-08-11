  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:17:10 -
Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155 oldu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var
Gündem

Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından ateş açıldı! Yaralılar var

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ardından Atina yönetimi provokasyonlarını sürdürüyor. Yunanistan’ın Muğla açıklarında bulu..
Quaresma'ya sürpriz talip
Spor

Quaresma'ya sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.
Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!
Gündem

Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!

Yunan donanması telsizinden Türk donanmasına yapılan uyarıya Mehmetçik telsiz üzerinden mehter marşı dinletti.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı