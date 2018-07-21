Son 2 yıldır çatıdan inmiyor! Şimdi de...

Kaya Ailesi'nin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan Ömer Kaya, 3 yaşındayken yüksek ateş sonucu havale geçirdi. Ömer Kaya, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Gördüğü tedaviler sonucu 8 yaşında yürümeye başayan Ömer Kaya, 16 yaşına kadar ise hiç konuşmadı. Yüzde 70 zihinsel engelli olan gencin yaşamı, 2 yıl önce ailesinin aldığı güvercinle değişti. Zamanla sayıları 40'a çıkan güvercinleri evlerinin alt katındaki odada besleyen Ömer Kaya, bu süreçte derdini anlatabilecek kadar da olsa konuşmaya başladı.

Ancak Ömer Kaya'nın, güvercinlerini uçurmak, onları gökyüzünde süzülürken daha iyi görmek için vaktinin çoğunu evlerinin çatısında geçirmesi ailesini endişelendiriyor. Baba Cezmi Kaya, oğlunun güvercinleri çok sevdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Güvercinleriyle ilgilenirken, kısmen de olsa konuşmaya başladı. Güvercinlerin uçuşunu izlemek için sürekli çatıya çıkıyor. 2 senedir çatıdan inmiyor. Israrla indiriyoruz. Düşmesinden korkuyoruz. Çatının kapağını kilitlesek de kırıp çıkıyor. Çatıdan düşme tehlikesi var. Bir yere gittiğimde çocuğum acaba çatıya çıkıp düştü mü düşmedi mi diye düşünüyorum. Benim gücüm yetmiyor çatıdan indirmeye."