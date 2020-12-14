  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Paris Saint-Germain
Spor

Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Paris Saint-Germain

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın favorilerinden olan Barcelona ile PSG'nin eşleşmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:49:00 -
Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Paris Saint-Germain

Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi.

Çekilen kura sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern Münih

Atletico Madrid - Chelsea

Leipzig - Liverpool

Porto - Juventus

Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta - Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını..
Altın için en iyi zaman ne zaman? Yıl sonu için beklediği seviyeyi de açıkladı
Ekonomi

Altın için en iyi zaman ne zaman? Yıl sonu için beklediği seviyeyi de açıkladı

Walsh Trading Yardımcı Direktörü Sean Lusk, Kitco News’e, tarihsel ticaret modellerine dayanarak, altın için en iyi zamanlardan birinin Aral..
AB Türkiye'yi kaybetmek istemiyor! Toplantıdaki ayrıntılar ortaya çıktı
Dünya

AB Türkiye'yi kaybetmek istemiyor! Toplantıdaki ayrıntılar ortaya çıktı

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ağır yaptırımları uygulamamasındaki en önemli faktörün, Moskova ve Pekin'e yakınlaşması korkusu olduğu ortaya ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay