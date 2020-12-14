Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde erken final: Barcelona - Paris Saint-Germain
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın favorilerinden olan Barcelona ile PSG'nin eşleşmesi dikkat çekti.
Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi.
Çekilen kura sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu
Borussia Mönchengladbach - Manchester City
Lazio - Bayern Münih
Atletico Madrid - Chelsea
Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - Paris Saint-Germain
Sevilla - Borussia Dortmund
Atalanta - Real Madrid
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.