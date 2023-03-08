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Dünya Son 14 yılın en yükseği! Japonya'nın adını hiç böyle duymamıştınız
Dünya

Son 14 yılın en yükseği! Japonya'nın adını hiç böyle duymamıştınız

Japonya'da 10 aydır iflas eden şirket sayısının yükseldiği, ülkede şubat ayında iflas eden şirket sayısının yüzde 34,1 oranında artarak 574'e çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 16:37:00 -
Son 14 yılın en yükseği! Japonya'nın adını hiç böyle duymamıştınız

Japonya'da 10 aydır iflas eden şirket sayısının yükseldiği, ülkede şubat ayında iflas eden şirket sayısının yüzde 34,1 oranında artarak 574'e çıktığı açıklandı. Geçen senenin aynı döneminde ise bu oran 428 seviyesindeydi.

Pandemi döneminde problemler hariç tutulduğunda iflaslar 14 senenin en yüksek artışına işaret etti.

Şirketler iflas nedeni olarak durgunluğu gösterdi.

Durgunluk sebebi ile iflas eden şirket sayısı 451 oldu.
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