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Dünya Sömürüye yıllardır göz yumanlar ses çıkarmaya başladı! BM'den Gabon'a 'itidal' çağrısı
Dünya

Sömürüye yıllardır göz yumanlar ses çıkarmaya başladı! BM'den Gabon'a 'itidal' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 20:52:00 -
Sömürüye yıllardır göz yumanlar ses çıkarmaya başladı! BM'den Gabon'a 'itidal' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Gabon'daki darbenin ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, taraflara itidalli davranmaları yönünde çağrıda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gabon'da devam eden darbeyi sert bir şekilde kınamasına ve temel özgürlüklerin ciddi şekilde ihlal edildiğine yönelik raporların ortasında seçim sonuçlarının açıklanmasından duyulan derin endişeye katıldıklarını kaydetti.

Shamdasani, "Gabon'da uluslararası anlaşma yükümlülüklerine uygun olarak insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün tam olarak korunması ve buna saygı duyulması, tüm aktörlerin itidalli davranması ve şiddetin her biçimini reddetmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Gabon'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah saatlerinde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.
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Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

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