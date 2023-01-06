Somonlu pizza: Nefis tütsülenmiş somon pizzası tarifi nasıl yapılır? Evde kolay pizza yapımı

Duman altında tütsülenerek hazırlanan yiyeceklerin lezzeti eski dönemlerden beri bilinmektedir. Özellikle et ve balıkta kullanılan bu yöntemin pizza gibi yeni nesil bir yiyecekle birleştirilmesi ise hem sağlık hem lezzet açısından, tadanlardan tam puan alıyor. Füme olarak da bilinen tütsüleme işlemiyle yapılan Tütsülenmiş somon pizzası tarifi, son zamanlarda en sık aratılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Tütsülenmiş somonlu pizza nasıl yapılır? İşte tütsülenmiş somon pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

TÜTSÜLENMİŞ SOMON PİZZASI TARİFİ | Son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir pişirme yöntemi olan ve özellkle et ve balıklarda lezzeti artırdığı söylenen tütsüleme, yeni nesil pizza ile buluşunca yiyenleri kendine hayran bırakıyor.

TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA NASIL YAPILIR?

TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA MALZEMELERİ

Yarım su bardağı (125 ml) ılık su

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 2 su bardağı su bardağı (235 g) un

Kabı yağlamak için zeytinyağı

Domates Sosu için:

45 ml zeytinyağı

150 g domates püresi

1 diş ezilmiş sarımsak

Tuz, karabiber

Üzeri için:

1 adet doğranmış kırmızı soğan

1 adet közlenmiş kırmızı biber

200 g dilimlenmiş mantar

250 g füme somon

50 g kapari

100 g dilimlenmiş parmesan peyniri

1/2 demek bebek roka

TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA YAPILIŞI

Suyu geniş bir kaba aktarın. Üzerine maya, toz şeker ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu üzerine ilave edip maya karışımıyla birlikte yoğurun.

Zeytinyağı ile yağladığınız çukur bir cam kaba hamuru alın, üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun içindeki havayı almak için hamuru yumruğunuzla 5 dakika yoğurun ve un serptiğiniz tezgahta merdaneyle ince olacak şekilde açın.

Açtığınız hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine veya pizza tepsisine yerleştirin.

Domates sos için gerekli olan tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp hamurun üzerine yayın.

Doğranmış kırmızı soğan, biber ve mantarları hamurun üzerine yerleştirin.

Somon fümeyi ve kaparileri de yerleştirip önceden ısıtılmış 180°C fırında 35 dakika pişirin.

Fırından çıkınca ince dilimlenmiş parmesan peyniri ve rokayla süsleyip servis yapın.