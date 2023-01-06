Somonlu pizza: Nefis tütsülenmiş somon pizzası tarifi nasıl yapılır? Evde kolay pizza yapımı
TÜTSÜLENMİŞ SOMON PİZZASI TARİFİ | Tütsülenmiş somonlu pizza nasıl yapılır? Tütsülenmiş somon pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları... Pizza her çeşidiyle gönüllere taht kuruyor. Pizzanın biraz da olsa faydalı olmasını istiyor ama lezzetinin azalmasını istemiyorsanız evde bu tarifle pratik şekilde yapabilirsiniz...
Duman altında tütsülenerek hazırlanan yiyeceklerin lezzeti eski dönemlerden beri bilinmektedir. Özellikle et ve balıkta kullanılan bu yöntemin pizza gibi yeni nesil bir yiyecekle birleştirilmesi ise hem sağlık hem lezzet açısından, tadanlardan tam puan alıyor. Füme olarak da bilinen tütsüleme işlemiyle yapılan Tütsülenmiş somon pizzası tarifi, son zamanlarda en sık aratılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Tütsülenmiş somonlu pizza nasıl yapılır? İşte tütsülenmiş somon pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
TÜTSÜLENMİŞ SOMON PİZZASI TARİFİ | Son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir pişirme yöntemi olan ve özellkle et ve balıklarda lezzeti artırdığı söylenen tütsüleme, yeni nesil pizza ile buluşunca yiyenleri kendine hayran bırakıyor.
TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA NASIL YAPILIR?
TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA MALZEMELERİ
Yarım su bardağı (125 ml) ılık su
1 tatlı kaşığı instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yaklaşık 2 su bardağı su bardağı (235 g) un
Kabı yağlamak için zeytinyağı
Domates Sosu için:
45 ml zeytinyağı
150 g domates püresi
1 diş ezilmiş sarımsak
Tuz, karabiber
Üzeri için:
1 adet doğranmış kırmızı soğan
1 adet közlenmiş kırmızı biber
200 g dilimlenmiş mantar
250 g füme somon
50 g kapari
100 g dilimlenmiş parmesan peyniri
1/2 demek bebek roka
TÜTSÜLENMİŞ SOMONLU PİZZA YAPILIŞI
Suyu geniş bir kaba aktarın. Üzerine maya, toz şeker ve tuzu ekleyip karıştırın.
Unu üzerine ilave edip maya karışımıyla birlikte yoğurun.
Zeytinyağı ile yağladığınız çukur bir cam kaba hamuru alın, üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurun içindeki havayı almak için hamuru yumruğunuzla 5 dakika yoğurun ve un serptiğiniz tezgahta merdaneyle ince olacak şekilde açın.
Açtığınız hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine veya pizza tepsisine yerleştirin.
Domates sos için gerekli olan tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp hamurun üzerine yayın.
Doğranmış kırmızı soğan, biber ve mantarları hamurun üzerine yerleştirin.
Somon fümeyi ve kaparileri de yerleştirip önceden ısıtılmış 180°C fırında 35 dakika pişirin.
Fırından çıkınca ince dilimlenmiş parmesan peyniri ve rokayla süsleyip servis yapın.
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