Sömestr tatili ne zaman? 15 tatili ne zaman olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı korona salgınına yönelik yeni tedbirler hayata geçti. Buna göre, 20 Kasım’da bitecek olan birinci dönem ara tatil sonrası milyonlarca öğrenci yıl sonuna kadar eğitimlerine online olarak yani EBA üzerinden devam edecek. 31 Ağustos itibariyle online olarak başlayan 2020-2021 eğitim öğretim 21 Eylül’den itibaren hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.12 Ekim ile 2 Kasım’da da bazı sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan korona vakaları nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine okulların yüz yüze eğitimine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara tatil sonrası yıl sonuna kadar eğitimin online olarak yapılacağını duyurdu. Peki 15 tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi.

İkinci dönem ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönem ara tatil 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2020-2021 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 18 Haziran’da kapanacak.