Somali'deki saldırıda ölü sayısı 41'e yükseldi
Somali polisi, başkent Mogadişu’da dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu10 Kasım 2018 Cumartesi 19:12
Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.
Somali polisi başkent Mogadişu’da dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu. Eş- Şebab terör örgütü tarafından geçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunlukla sivil olduğunu kaydeden yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtti.
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