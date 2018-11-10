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Somali'deki saldırıda ölü sayısı 41'e yükseldi

Somali polisi, başkent Mogadişu’da dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu

10 Kasım 2018 Cumartesi 19:12
Somali'deki saldırıda ölü sayısı 41'e yükseldi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Somali polisi başkent Mogadişu’da dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiğini duyurdu. Eş- Şebab terör örgütü tarafından geçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunlukla sivil olduğunu kaydeden yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 19:12
  1. Somali
  2. terör saldırısı
  3. Eş- Şebab
  4. Ölü sayısı yükseldi

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