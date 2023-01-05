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Dünya Somali'deki intihar saldırılarında ölü sayısı 35'e yükseldi!
Dünya

Somali'deki intihar saldırılarında ölü sayısı 35'e yükseldi!

Somali'nin Hiran bölgesinde dün düzenlenen iki bombalı intihar saldırısında ölü sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:14:00 -
Somali'deki intihar saldırılarında ölü sayısı 35'e yükseldi!

Hiran Polis Sözcüsü Abdiaziz Ahmed, yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'nun yaklaşık 300 kilometre kuzeyinde bulunan Mahas şehrinde, dün, bombalı saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

Ahmet, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayınısın 35'e yükseldiğini, ölenler arasında askerler de bulunduğunu belirtti.

Mahas Belediye Başkanı Mumin Mohamed Halane ise hayatını kaybedenlerden 9'unun aynı aileden olduğunu ve saldırılarda 72 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Halane, evinin de hedef alındığını ve yaralananlardan bazılarının Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Saldırılarda hedef alınan binanın, Eş-Şebab'a karşı operasyon yürüten güvenlik güçlerinin merkezi olduğu ifade edildi.

Saldırıyı, Eş-Şebab üstlendi.

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