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Gündem Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı
Gündem

Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı

Somali'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dün akşam başlatılan yardım kampanyasında şimdiye kadar 4 milyon dolar bağış toplandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 11:28:00 -
Somali'de Türkiye'deki depremzedeler için 2 günde 4 milyon dolar toplandı

Somali'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dün akşam başlatılan yardım kampanyasında şimdiye kadar 4 milyon dolar bağış toplandı.

Başkent Mogadişu'da Başbakan Hamza Abdi Barre'nin Türkiye'ye destek toplaması için atadığı yardım komitesi, 1 milyon doları hükümet, 3 milyon doları vatandaşlardan olmak üzere şimdiye kadar 4 milyon dolar topladı.

3 gün sürecek destek kampanyasının hedefinin en az 5 milyon dolar olduğu duyuruldu.

"Farklı bir sorumluluk düşüyor"

Öte yandan, cuma namazı sonrası vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, hükümetin Türkiye'deki depremlerden etkilenenlere destek için yaptığı çalışmaları anlatarak, "Somali hükümetine ve halkına dünyanın diğer ülkelerinden farklı bir sorumluluk düşüyor." dedi.

Diasporaya, iş adamlarına ve tüm Somali vatandaşlarına destek çağrısında bulunan Mahmud, "Türk kardeşlerimizin bizler için ne ifade ettiğini her Somalili bilir, onlar daha fazlasını hak ediyorlar. Küçük de olsa gücümüzle yapabildiğimiz her şeyi yapalım." şeklinde konuştu.

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