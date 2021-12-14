Somali'de şiddetli kuraklık devam ediyor! Ölüler var

Somali'de devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mudug Vali Yardımcısı Ahmed Mohamed Shire, basına yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının su sıkıntısı, 3,5 milyon kişinin de gıda sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Shire, Mudug bölgesinin kuraklıktan en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu, 6 kişinin kuraklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuraklık nedeniyle hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

Somali'deki kuraklık nedeniyle geçen ay en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Acil durum ilan edildi

Somali hükümeti, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.