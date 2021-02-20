Somali'de şiddet olayları artıyor! Başbakandan kritik açıklama

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, halka sesleniş konuşmasında, Somali'de gece geç saatlerde yaşanan çatışmalardan muhalif siyasi grupları sorumlu tuttu.

Şehirlerin savaşı alanına dönmesine ve barışının yok edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Roble, "Olayların buraya kadar gelmemesi için büyük çaba gösterdik. Anlaşıldığı şekilde seçimler gerçekleşecek. Kapılarımız sorun yaşayan herkese açık." ifadelerini kullandı.

Her Somalilinin protesto hakkının olduğunu vurgulayan Roble, "Silahlı gösteriler kabul edilemez." diye konuştu.

Mogadişu’da gerginlik devam ediyor

Hükümetin, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışını gerekçe göstererek çarşamba günü tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması ülkedeki gerginliği arttırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Başkent Mogadişu’da yaşanan çatışmaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.

Eski Başbakan Hasan Ali Hayri önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine, güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı.