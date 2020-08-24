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Aktüel Somali'de Sağlık Bakanlığından 4 yetkili yolsuzluk nedeniyle hapis cezası aldı
Aktüel

Somali'de Sağlık Bakanlığından 4 yetkili yolsuzluk nedeniyle hapis cezası aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:29:14 -
Somali'de Sağlık Bakanlığından 4 yetkili yolsuzluk nedeniyle hapis cezası aldı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için ülkeye bağışlanan parada yolsuzluk yaptıkları ortaya çıkan 4 Sağlık Bakanlığı yetkilisi, hapis cezasına çaptırıldı.

Başkent Mogadişu'daki yerel mahkemede görülen davada, kamuya ait parayı çaldıkları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Abdullahi Hashi Ali 9 yıl, Finans ve Yönetim Departmanı Direktörü Mohamud Bule Mohamud ise 18 yıl hapse mahkum edildi.

Aynı suçlardan muhasebe müdürü Mahdi Abshir 12 yıl, Sıtma ve AIDS Programları Direktörü Bashir Abdi ise 3 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Davada adı geçen 5 bakanlık çalışanı ise suçlu olmadıklarının anlaşılmasıyla beraat etti.

Somali güvenlik güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında davası görülen yetkilileri nisanda gözaltına almıştı.

Yurt dışından gelen desteklerle Kovid-19'la mücadele eden Somali'de, şimdiye kadar 3 bin 269 kişi virüse yakalandı, 93 kişi ise hayatını kaybetti.

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