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Dünya Somali'de operasyon! 6 terörist öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 6 terörist öldürüldü

Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 23:40:00 -
Somali'de operasyon! 6 terörist öldürüldü

Somali ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonunda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullahi Ali Anod, bu sabah Hiran ve Orta Shabelle bölgesindeki Gulane, Harka Dheere, Mabah ve Daru Salaam bölgelerinin kontrolünün ele geçirildiği operasyonda 6 örgüt mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Anod, "Ordu, şu anda Orta Shabelle'de Eş-Şebab'ın bulunduğu tek bölge olan Aden Yabal bölgesine doğru ilerliyor." dedi.

Aden Yabal'da örgütün ana karargahı bulunuyor.

Anod ayrıca, ülkenin tamamından temizleninceye kadar Eş-Şebab'a yönelik operasyonların devam edeceğini söyledi.

Eş-Şebab'a yönelik operasyonun başlamasından bu yana Somali güçleri birçok bölgede kontrolü sağladı.

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