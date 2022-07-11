Somali'de Mogadişu yönetimi İsrail ile normalleşecek!

Somali'deki Mogadişu yönetiminin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Hasan Şeyh Mahmud'un İsrail ile normalleşme girişimlerini başlatacağı iddia edildi.

İsrail merkezli Kanal 12 ve Kan News'in Mogadişu yönetiminin üst düzey yetkililerine dayandırdığı habere göre, Mahmud bu konuya dair meclisi toplamayı planlıyor.

Mecliste yapılan görüşmeler sonucunda İsrail ile temasların sıklaştırılması isteniyor.

Mahmud 2016 yılında da dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gizlice görüşme gerçekleştirmişti.

Mahmud'un seçilmesinden saatler sonra ABD'nin askerlerini yeniden Somali'ye gönderme kararı alması dikkat çekmişti.

Son olarak, Mahmud'un seçilmesinden kısa bir süre sonra, Somali'den bir uçak 29 Mayıs gecesi İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Uçağın üst düzey Somalili yetkilileri taşıdığı ve İsrail ile görüşmeler gerçekleştireceği ileri sürülüyordu.

Mogadişu yönetiminin İsrail ile ilişki kurarak bölgedeki gücünü artırmak istediği düşünülüyor.

İslam dünyasında ilk olarak 1949 yılında Türkiye, 1978 yılında Mısır, ardından 1994 yılında Ürdün İsrail ile ilişki kurmuştu.

2020 yılı ve devamında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan İsrail ile ilişkilerini tesis etmişti.

Kaynak: Mepa News