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Dünya Somali'de bombalı saldırıda en az 8 kişi öldü
Dünya

Somali'de bombalı saldırıda en az 8 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:29:00 -
Somali'de bombalı saldırıda en az 8 kişi öldü

Somali polisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi.

Başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, sivillerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.

Saldırıda yaralananlardan 13'ünün Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

 

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