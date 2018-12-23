Somali’de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'de bombalı araç ile saldırı düzenlendi. Olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Yaralılar arasında milletvekili de var

Bombalı saldırının hedefinin yoğun güvenlik önlemleriyle korunan sarayın arka girişindeki kontrol noktası olduğunu söyleyen polis sözcüsü Muhammed Hüseyin, Mogadishu Belediye Başkan yardımcısı ve bir milletvekilinin olayda yaralandığını açıkladı.

Trafik polisi Muhammed Harun da, “Önce bir aracın bölgede bir aşağı bir yukarı hareket ettiğini farkettik, etrafta yürüyen inşaları uzaklaştırmaya çalıştık ama aniden araç patladı” dedi.