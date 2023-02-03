Somali ve Kenya sınırındaki Mandera Sınır Kapısı yeniden açılacak

Kenya Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, sınır bölgesindeki incelemeleri sonrası yazılı açıklama yaptı.

Somali sınırında bulunan Mandera Sınır Kapısı'nın yeniden açılacağı bilgisini paylaşan Kindiki, "Hükümet, Mandera Gümrüğü'nün yasal bir geçiş noktası olarak faaliyete geçmesini hızlandıracak." ifadesini kullandı.

Bölgede terör, uyuşturucu, silah ve insan ticareti ile kaçakçılığa karşı mücadele ettiklerini belirten Kindiki, tüm bu hadiselerin barışı ve ülke bütünlüğünü tehdit ettiğine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki Mandera Sınır Kapısı 2012'de kapatılmıştı.

Kenya ve Somali devlet başkanları da dahil Afrika Boynuzu ülkelerinin liderleri, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı ortak mücadeleyi görüşmek üzere ilk kez 1 Şubat'ta Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir araya gelmişti.

Toplantıda iki ülke sınır kapılarının yeniden açılması kararı almıştı.